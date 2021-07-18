مباشرة فورية لإصابة حاج بنوبة قلبية في مشعر مِنى تُنقذ حياته

بين مِنى الوادي والمدينة الطبية بمكة كان الفريق الطبي والرعاية

أسهم -بفضل الله- فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، في إنقاذ حياة حاج "باكستاني" أُصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر مِنى.

هذا وتمّت مباشرة حالة الحاج فوراً في مستشفى مِنى الوادي، وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية، وتمّ نقله للمدينة الطبية؛ حيث تم استقباله في الطوارئ ويخضع حالياً للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

يُذكر أن تجمُّع مكة المكرّمة الصحي جهّز فرقاً طبية متخصّصة لاستقبال مثل هذه الحالات، على مدار الساعة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.