النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة الشرقية" تحدِّد هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو

تمكّنت الجهات الأمنية من إحضاره وتطبيق عقوبة المخالفة بحقه

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة الشرقية" تحدِّد هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
01:04 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
01:31 AM

"شرطة الشرقية" تحدِّد هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو

تمكّنت الجهات الأمنية من إحضاره وتطبيق عقوبة المخالفة بحقه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
1
693

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,036
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة