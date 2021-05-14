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"الزهراني": ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة أدى لتغيُّر طبيعة التربة والهبوط

بعد تداوُل مقطع عن انهيار أسفلتي بباب شريف بجدة

قالت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة إن الهبوط الذي تعرض له الشارع العام بباب شريف بمنطقة البلد كان بسبب طبيعة التربة.

وقال المدير العام للمياه بجدة، المهندس محمد بن أحمد الزهراني، لـ"سبق": إن سبب الهبوط يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، الذي أدى لتغيُّر طبيعة التربة، وتآكل وهبوط الجدار العلوي لأحد مناهل الصرف الصحي المجاورة، وحدوث الهبوط المشاهَد. مشيرًا إلى عدم تأثر أنابيب الشبكة.

وقال المهندس الزهراني إنه لم يحدث أي تسرب لمياه الصرف الصحي، وتمت مباشرة الهبوط، وتأمين الموقع في حينه.

وبيَّن المهندس الزهراني أن فِرق العمل من الصيانة باشرت عملية الإصلاح.

وكان مقطع قد تم تداوله عن انهيار في الشارع، وباشرت في حينه دوريات المرور لتنظيم الحركة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني": ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة أدى لتغيُّر طبيعة التربة والهبوط
سبق

قالت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة إن الهبوط الذي تعرض له الشارع العام بباب شريف بمنطقة البلد كان بسبب طبيعة التربة.

وقال المدير العام للمياه بجدة، المهندس محمد بن أحمد الزهراني، لـ"سبق": إن سبب الهبوط يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، الذي أدى لتغيُّر طبيعة التربة، وتآكل وهبوط الجدار العلوي لأحد مناهل الصرف الصحي المجاورة، وحدوث الهبوط المشاهَد. مشيرًا إلى عدم تأثر أنابيب الشبكة.

وقال المهندس الزهراني إنه لم يحدث أي تسرب لمياه الصرف الصحي، وتمت مباشرة الهبوط، وتأمين الموقع في حينه.

وبيَّن المهندس الزهراني أن فِرق العمل من الصيانة باشرت عملية الإصلاح.

وكان مقطع قد تم تداوله عن انهيار في الشارع، وباشرت في حينه دوريات المرور لتنظيم الحركة المرورية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:02 AM

"الزهراني": ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة أدى لتغيُّر طبيعة التربة والهبوط

بعد تداوُل مقطع عن انهيار أسفلتي بباب شريف بجدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
6,584

قالت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة إن الهبوط الذي تعرض له الشارع العام بباب شريف بمنطقة البلد كان بسبب طبيعة التربة.

وقال المدير العام للمياه بجدة، المهندس محمد بن أحمد الزهراني، لـ"سبق": إن سبب الهبوط يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، الذي أدى لتغيُّر طبيعة التربة، وتآكل وهبوط الجدار العلوي لأحد مناهل الصرف الصحي المجاورة، وحدوث الهبوط المشاهَد. مشيرًا إلى عدم تأثر أنابيب الشبكة.

وقال المهندس الزهراني إنه لم يحدث أي تسرب لمياه الصرف الصحي، وتمت مباشرة الهبوط، وتأمين الموقع في حينه.

وبيَّن المهندس الزهراني أن فِرق العمل من الصيانة باشرت عملية الإصلاح.

وكان مقطع قد تم تداوله عن انهيار في الشارع، وباشرت في حينه دوريات المرور لتنظيم الحركة المرورية.

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