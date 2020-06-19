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نجاح جراحة لاستئصال ورم في المخ لمريضة بمستشفى الملك فهد بالباحة

تتلقى الرعاية في قسم العناية المركزة وتتمتع بصحة جيدة ووعي كامل

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الباحة، ضمن مبادرة التوأمة بين مستشفى الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي، في إجراء عملية جراحية متقدمة لاستئصال ورم كبير في المخ لمريضة.

واستغرقت العملية للمريضة المنومة بمستشفى الأمير مشاري ست ساعات متواصلة، بمشاركة قسم التخدير وفريق التمريض.

وتتمتع المريضة التي تُقَدم لها الرعاية في قسم العناية المركزة، بصحة جيدة وفي وعي كامل.

تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها "صحة الباحة" لتحقيق أحد أهدافها في تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات وتبادل الخبرات بين مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فهد المرجعي بالمنطقة.

فريق طبي الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح جراحة لاستئصال ورم في المخ لمريضة بمستشفى الملك فهد بالباحة
سبق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الباحة، ضمن مبادرة التوأمة بين مستشفى الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي، في إجراء عملية جراحية متقدمة لاستئصال ورم كبير في المخ لمريضة.

واستغرقت العملية للمريضة المنومة بمستشفى الأمير مشاري ست ساعات متواصلة، بمشاركة قسم التخدير وفريق التمريض.

وتتمتع المريضة التي تُقَدم لها الرعاية في قسم العناية المركزة، بصحة جيدة وفي وعي كامل.

تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها "صحة الباحة" لتحقيق أحد أهدافها في تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات وتبادل الخبرات بين مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فهد المرجعي بالمنطقة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
05:10 PM

نجاح جراحة لاستئصال ورم في المخ لمريضة بمستشفى الملك فهد بالباحة

تتلقى الرعاية في قسم العناية المركزة وتتمتع بصحة جيدة ووعي كامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الباحة، ضمن مبادرة التوأمة بين مستشفى الملك فهد بالباحة والأمير مشاري ببلجرشي، في إجراء عملية جراحية متقدمة لاستئصال ورم كبير في المخ لمريضة.

واستغرقت العملية للمريضة المنومة بمستشفى الأمير مشاري ست ساعات متواصلة، بمشاركة قسم التخدير وفريق التمريض.

وتتمتع المريضة التي تُقَدم لها الرعاية في قسم العناية المركزة، بصحة جيدة وفي وعي كامل.

تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها "صحة الباحة" لتحقيق أحد أهدافها في تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات وتبادل الخبرات بين مستشفيات المنطقة ومستشفى الملك فهد المرجعي بالمنطقة.

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