تخصصي تبوك يجري عملية عظام بعد إقفال جهاز صدمات القلب لمريضة

المرة الأولى على مستوى المملكة التي تشهد تنفيذ هذا الإجراء وقت العملية

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء عملية عظام بمفصل الورك لمريضة تبلغ من العمر ستين عاماً بعد إقفال جهاز صدمات القلب بطريقة افتراضية عن طريق مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وكانت الحالة تتطلب إجراء العملية فصل جهاز القلب عن طريق الرعاية الطبية الافتراضية "الطب الاتصالي" المباشر مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى على مستوى المملكة يتم تنفيذ مثل هذا الإجراء وقت العملية حيث إن الرعاية الطبية الافتراضية متوفرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لمرضى العناية المركزة، بسعة 20 سريراً، من خلال مركز خدمات التعاون الصحي بمنطقة بتبوك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ويقوم مركز خدمات التعاون الصحي بمتابعة مرضى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بواسطة الرعاية الافتراضية وتأمين أدوية المرضى والتواصل مع الأطباء عن طريق خدمة العيادات المرئية virtual clinics.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات كبيرة بكافة كوادرها وأجهزتها لمواجهة فيروس كورونا واتخاذها العديد من التدابير والإجراءات لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء الخطير ، و لم يمنعها أو يعيقها من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وخاصة العمليات الحرجة والطارئة .

وتقدم مستشفيات تبوك ومراكزها الصحية خدمات الرعاية الافتراضية عن بعد وإيصال أدوية الأمراض المزمنة لمنازلهم.