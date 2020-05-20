النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الجوف يستعرض تجاوب المواطنين والمقيمين مع إجراء الفحص الاختياري لـ"كورونا"

خلال اجتماع عن بُعد بغرفة العمليات المشتركة في الشؤون الصحية

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الفحص الاختياري لفيروس كورونا المستجد، ضِمن أعمال المسح الموسع الذي تُجريه الشؤون الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

وحث أمير الجوف، الجميع على إجراء الفحص الذي يجعلنا -بإذن الله- أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس، حفاظًا على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.

بعد ذلك استمع أمير المنطقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقًا.

ودعا أمير منطقة الجوف، الله عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يستعرض تجاوب المواطنين والمقيمين مع إجراء الفحص الاختياري لـ"كورونا"
سبق

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الفحص الاختياري لفيروس كورونا المستجد، ضِمن أعمال المسح الموسع الذي تُجريه الشؤون الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

وحث أمير الجوف، الجميع على إجراء الفحص الذي يجعلنا -بإذن الله- أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس، حفاظًا على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.

بعد ذلك استمع أمير المنطقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقًا.

ودعا أمير منطقة الجوف، الله عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:11 AM

أمير الجوف يستعرض تجاوب المواطنين والمقيمين مع إجراء الفحص الاختياري لـ"كورونا"

خلال اجتماع عن بُعد بغرفة العمليات المشتركة في الشؤون الصحية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
1
2,798

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الفحص الاختياري لفيروس كورونا المستجد، ضِمن أعمال المسح الموسع الذي تُجريه الشؤون الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

وحث أمير الجوف، الجميع على إجراء الفحص الذي يجعلنا -بإذن الله- أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس، حفاظًا على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.

بعد ذلك استمع أمير المنطقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقًا.

ودعا أمير منطقة الجوف، الله عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة