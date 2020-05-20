أمير الجوف يستعرض تجاوب المواطنين والمقيمين مع إجراء الفحص الاختياري لـ"كورونا"

خلال اجتماع عن بُعد بغرفة العمليات المشتركة في الشؤون الصحية

استعرض أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الفحص الاختياري لفيروس كورونا المستجد، ضِمن أعمال المسح الموسع الذي تُجريه الشؤون الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

وحث أمير الجوف، الجميع على إجراء الفحص الذي يجعلنا -بإذن الله- أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس، حفاظًا على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.

بعد ذلك استمع أمير المنطقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقًا.

ودعا أمير منطقة الجوف، الله عز وجل أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.