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موسكو تحذر ممّا وصفته بـ"تدهور سريع للأوضاع في إدلب"

"زاخاروفا" أشارت إلى استفزازات تشكل خطرًا على "حميميم"

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)".

وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.

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موسكو تحذر ممّا وصفته بـ"تدهور سريع للأوضاع في إدلب"
سبق

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)".

وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:56 PM

موسكو تحذر ممّا وصفته بـ"تدهور سريع للأوضاع في إدلب"

"زاخاروفا" أشارت إلى استفزازات تشكل خطرًا على "حميميم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)".

وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.

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