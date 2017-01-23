وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.

واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)".

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

موسكو تحذر ممّا وصفته بـ"تدهور سريع للأوضاع في إدلب" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-23 حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد. واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)". وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440 05:56 PM

موسكو تحذر ممّا وصفته بـ"تدهور سريع للأوضاع في إدلب" "زاخاروفا" أشارت إلى استفزازات تشكل خطرًا على "حميميم"





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حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)".

وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.