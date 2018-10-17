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أخضر الصالات يلاقي لبنان ضمن تصفيات كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً الجمعة ثاني مواجهاته في تصفيات غرب آسيا المقامة في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يلتقي منتخب لبنان على صالة مدينة خليفة الرياضية.

واختتم لاعبو الأخضر اليوم الخميس تدريباتهم على صالة نادي الشباب البحريني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا الذي اجتمع قبل انطلاق التدريبات باللاعبين وطالبهم بالالتزام التكتيكي مع استغلال الفرص التي تسنح لهم في المباراة، عقب ذلك انطلقت التدريبات وتم تجهيز العناصر التي ستشارك في اللقاء ورسم الخطة لمباراة الغد.

من جهته أكد قائد المنتخب فيصل السلطان جاهزية "الأخضر" لمباراة لبنان، قائلاً: "سندخل اللقاء وهدفنا نقاط المباراة التي ستقربنا بشكل كبير من حصد إحدى بطاقات التأهل للنهائيات الآسيوية".

وتابع السلطان: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بأننا ماضون نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام لبنان لإسعاد الجماهير السعودية بإذن الله".

المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تصفيات غرب آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الصالات يلاقي لبنان ضمن تصفيات كأس آسيا
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً الجمعة ثاني مواجهاته في تصفيات غرب آسيا المقامة في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يلتقي منتخب لبنان على صالة مدينة خليفة الرياضية.

واختتم لاعبو الأخضر اليوم الخميس تدريباتهم على صالة نادي الشباب البحريني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا الذي اجتمع قبل انطلاق التدريبات باللاعبين وطالبهم بالالتزام التكتيكي مع استغلال الفرص التي تسنح لهم في المباراة، عقب ذلك انطلقت التدريبات وتم تجهيز العناصر التي ستشارك في اللقاء ورسم الخطة لمباراة الغد.

من جهته أكد قائد المنتخب فيصل السلطان جاهزية "الأخضر" لمباراة لبنان، قائلاً: "سندخل اللقاء وهدفنا نقاط المباراة التي ستقربنا بشكل كبير من حصد إحدى بطاقات التأهل للنهائيات الآسيوية".

وتابع السلطان: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بأننا ماضون نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام لبنان لإسعاد الجماهير السعودية بإذن الله".

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:39 PM

أخضر الصالات يلاقي لبنان ضمن تصفيات كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً الجمعة ثاني مواجهاته في تصفيات غرب آسيا المقامة في البحرين والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تركمانستان، وذلك عندما يلتقي منتخب لبنان على صالة مدينة خليفة الرياضية.

واختتم لاعبو الأخضر اليوم الخميس تدريباتهم على صالة نادي الشباب البحريني بقيادة الإسباني لويس فونسيكا الذي اجتمع قبل انطلاق التدريبات باللاعبين وطالبهم بالالتزام التكتيكي مع استغلال الفرص التي تسنح لهم في المباراة، عقب ذلك انطلقت التدريبات وتم تجهيز العناصر التي ستشارك في اللقاء ورسم الخطة لمباراة الغد.

من جهته أكد قائد المنتخب فيصل السلطان جاهزية "الأخضر" لمباراة لبنان، قائلاً: "سندخل اللقاء وهدفنا نقاط المباراة التي ستقربنا بشكل كبير من حصد إحدى بطاقات التأهل للنهائيات الآسيوية".

وتابع السلطان: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بأننا ماضون نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام لبنان لإسعاد الجماهير السعودية بإذن الله".

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