الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

بعد الخروج من مونديال روسيا

ودع منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم (روسيا 2018) بخسارة مذلة أمام فرنسا 4/3 في دور الـ 16، مما أدى ذلك إلى إعلان نجم "التانجو" خافيير ماسكيرانو اعتزاله اللعب الدولي رسمياً.

ماسكيرانو قال في مقابلة تلفزيونية مقتضبة بعد نهاية المباراة: "انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا. الآن سأتحول لتشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبون إنجازات في المستقبل، فمسيرتي مع المنتخب وصلت للنهاية."

وتابع نجم فرق برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق حديثه في هذا الإتجاه قائلاً : "قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولعبنا ضد منافس عظيم، أهنئ المنتخب الفرنسي بعد صعوده إلى الدور ربع النهائي، لقد حان الوقت لأقول وداعاً."