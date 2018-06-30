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الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

بعد الخروج من مونديال روسيا

ودع منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم (روسيا 2018) بخسارة مذلة أمام فرنسا 4/3 في دور الـ 16، مما أدى ذلك إلى إعلان نجم "التانجو" خافيير ماسكيرانو اعتزاله اللعب الدولي رسمياً.

ماسكيرانو قال في مقابلة تلفزيونية مقتضبة بعد نهاية المباراة: "انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا. الآن سأتحول لتشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبون إنجازات في المستقبل، فمسيرتي مع المنتخب وصلت للنهاية."

وتابع نجم فرق برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق حديثه في هذا الإتجاه قائلاً : "قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولعبنا ضد منافس عظيم، أهنئ المنتخب الفرنسي بعد صعوده إلى الدور ربع النهائي، لقد حان الوقت لأقول وداعاً."

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي
سبق

ودع منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم (روسيا 2018) بخسارة مذلة أمام فرنسا 4/3 في دور الـ 16، مما أدى ذلك إلى إعلان نجم "التانجو" خافيير ماسكيرانو اعتزاله اللعب الدولي رسمياً.

ماسكيرانو قال في مقابلة تلفزيونية مقتضبة بعد نهاية المباراة: "انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا. الآن سأتحول لتشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبون إنجازات في المستقبل، فمسيرتي مع المنتخب وصلت للنهاية."

وتابع نجم فرق برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق حديثه في هذا الإتجاه قائلاً : "قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولعبنا ضد منافس عظيم، أهنئ المنتخب الفرنسي بعد صعوده إلى الدور ربع النهائي، لقد حان الوقت لأقول وداعاً."

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
09:32 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:15 AM

الأرجنتيني ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

بعد الخروج من مونديال روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - موسكو
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ودع منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم (روسيا 2018) بخسارة مذلة أمام فرنسا 4/3 في دور الـ 16، مما أدى ذلك إلى إعلان نجم "التانجو" خافيير ماسكيرانو اعتزاله اللعب الدولي رسمياً.

ماسكيرانو قال في مقابلة تلفزيونية مقتضبة بعد نهاية المباراة: "انتهت القصة برمتها، لقد قدمنا كل ما لدينا. الآن سأتحول لتشجيع المنتخب على أمل أن يحقق هؤلاء اللاعبون إنجازات في المستقبل، فمسيرتي مع المنتخب وصلت للنهاية."

وتابع نجم فرق برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق حديثه في هذا الإتجاه قائلاً : "قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولعبنا ضد منافس عظيم، أهنئ المنتخب الفرنسي بعد صعوده إلى الدور ربع النهائي، لقد حان الوقت لأقول وداعاً."

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