شرطة الرياض تطيح بمواطنَيْن ارتكبا 3 جرائم سطو بفيصلية الرياض

سرقا أموالاً ومجوهرات وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بـ187 ألف ريال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن (في العقدين الثاني والرابع من العمر).

وقال المتحدث: أقر المتهمان بارتكابهما ثلاث جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ (187 ألف ريال)، وتم توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.