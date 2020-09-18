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شاهد.. إبداع شباب سعوديين: طائرات درون بإضاءات سينمائية تضيء 13 موقعًا طبيعيًّا في المملكة

فيديو "بقعة مخفية" يصور 13 موقعًا أثريًّا وطبيعيًّا

نجح فريق إنتاج سعودي في تصوير فيلم قصير، يسلط الضوء بطرق إبداعية على مواقع أثرية وطبيعية في أرجاء المملكة في الفيلم الذي أطلق عليه اسم "بقعة مخفية".

يقول علي الراشدي من فريق عمل فيلم "بقعة مخفية" (من إنتاج فريق عمل ميرك): إن الفيلم قام بإنتاجه فريق سعودي، وفكرته تتلخص في توثيق أكثر من ١٣ موقعًا أثريًّا باستخدام طائرات درون مزودة بإضاءات سينمائية.

وأضاف: "بين المساحات الشاسعة في المملكة، تختبئ مواقع أثرية بديعة لم تحظَ بفرصة تسليط الضوء، قمنا في دقيقتين بإسقاط الضوء على ١٣ موقعًا مخفيًّا في أرجاء المملكة".

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شاهد.. إبداع شباب سعوديين: طائرات درون بإضاءات سينمائية تضيء 13 موقعًا طبيعيًّا في المملكة
سبق

نجح فريق إنتاج سعودي في تصوير فيلم قصير، يسلط الضوء بطرق إبداعية على مواقع أثرية وطبيعية في أرجاء المملكة في الفيلم الذي أطلق عليه اسم "بقعة مخفية".

يقول علي الراشدي من فريق عمل فيلم "بقعة مخفية" (من إنتاج فريق عمل ميرك): إن الفيلم قام بإنتاجه فريق سعودي، وفكرته تتلخص في توثيق أكثر من ١٣ موقعًا أثريًّا باستخدام طائرات درون مزودة بإضاءات سينمائية.

وأضاف: "بين المساحات الشاسعة في المملكة، تختبئ مواقع أثرية بديعة لم تحظَ بفرصة تسليط الضوء، قمنا في دقيقتين بإسقاط الضوء على ١٣ موقعًا مخفيًّا في أرجاء المملكة".

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
05:40 PM

شاهد.. إبداع شباب سعوديين: طائرات درون بإضاءات سينمائية تضيء 13 موقعًا طبيعيًّا في المملكة

فيديو "بقعة مخفية" يصور 13 موقعًا أثريًّا وطبيعيًّا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,763

نجح فريق إنتاج سعودي في تصوير فيلم قصير، يسلط الضوء بطرق إبداعية على مواقع أثرية وطبيعية في أرجاء المملكة في الفيلم الذي أطلق عليه اسم "بقعة مخفية".

يقول علي الراشدي من فريق عمل فيلم "بقعة مخفية" (من إنتاج فريق عمل ميرك): إن الفيلم قام بإنتاجه فريق سعودي، وفكرته تتلخص في توثيق أكثر من ١٣ موقعًا أثريًّا باستخدام طائرات درون مزودة بإضاءات سينمائية.

وأضاف: "بين المساحات الشاسعة في المملكة، تختبئ مواقع أثرية بديعة لم تحظَ بفرصة تسليط الضوء، قمنا في دقيقتين بإسقاط الضوء على ١٣ موقعًا مخفيًّا في أرجاء المملكة".

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