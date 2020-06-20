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"الهبوط العظيم" من 40 إلى 5 مليون سائح.. كيف تصرفت هذه الدولة؟

تعتبر من أغلى الدول في العالم

اضطرت مؤخرًا إلى تخفيف إجراءات العزل والإغلاق الشهر الماضي مع تراجع حالات الوفاة بكورونا؛ ما سمح للناس بالعودة إلى العمل وإعادة فتح المطاعم مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

إنها اليابان. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "أودّ أن يخرج الناس في رحلات لمشاهدة الطبيعة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، نود أن تبذلوا جهدًا للانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي".

وسيؤدّي هذا القرار إلى إنعاش الفنادق والمنتجعات والأماكن التي تعتمد بقوة على السياحة.

غير أن الانتعاش قد يكون بطيئًا؛ لأن كثيرين ما زالوا يتجنّبون الحشود، كما أن معظم حركة السفر إلى اليابان لا تزال مقيّدة ولم يصل إلّا 1700 أجنبي إلى اليابان، وهو أقل عدد في مثل هذا الوقت من العام منذ 1964؛ وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية.

وجاءت القراءة متماشية تقريبًا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنيس ديلي" آراءهم بتراجع نسبته 0.1 في المائة.

وقد زار اليابان في عام 2019 ما يقرب من 20 مليون سائح، واستهدفت اليابان في عام 2020 استقبال 40 مليون سائح، ولكن جاءت جائحة كورونا ليتم تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 وحتى الشهر الجاري، زار اليابان 3.9 مليون زائر أغلبهم من الدول المجاورة منهم، وحسب بلومبيرج فمن المتوقع وصول عدد السياح الإجمالي في هذا العام إلى خمسة ملايين فقط؛ أي هبوط المؤشر ما يزيد على 88 % سلبًا، وتوصف اليابان بأنها أغلى دولة في العالم بحسب إحصائيات بلومبيرج.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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"الهبوط العظيم" من 40 إلى 5 مليون سائح.. كيف تصرفت هذه الدولة؟
سبق

اضطرت مؤخرًا إلى تخفيف إجراءات العزل والإغلاق الشهر الماضي مع تراجع حالات الوفاة بكورونا؛ ما سمح للناس بالعودة إلى العمل وإعادة فتح المطاعم مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

إنها اليابان. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "أودّ أن يخرج الناس في رحلات لمشاهدة الطبيعة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، نود أن تبذلوا جهدًا للانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي".

وسيؤدّي هذا القرار إلى إنعاش الفنادق والمنتجعات والأماكن التي تعتمد بقوة على السياحة.

غير أن الانتعاش قد يكون بطيئًا؛ لأن كثيرين ما زالوا يتجنّبون الحشود، كما أن معظم حركة السفر إلى اليابان لا تزال مقيّدة ولم يصل إلّا 1700 أجنبي إلى اليابان، وهو أقل عدد في مثل هذا الوقت من العام منذ 1964؛ وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية.

وجاءت القراءة متماشية تقريبًا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنيس ديلي" آراءهم بتراجع نسبته 0.1 في المائة.

وقد زار اليابان في عام 2019 ما يقرب من 20 مليون سائح، واستهدفت اليابان في عام 2020 استقبال 40 مليون سائح، ولكن جاءت جائحة كورونا ليتم تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 وحتى الشهر الجاري، زار اليابان 3.9 مليون زائر أغلبهم من الدول المجاورة منهم، وحسب بلومبيرج فمن المتوقع وصول عدد السياح الإجمالي في هذا العام إلى خمسة ملايين فقط؛ أي هبوط المؤشر ما يزيد على 88 % سلبًا، وتوصف اليابان بأنها أغلى دولة في العالم بحسب إحصائيات بلومبيرج.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
02:06 PM

"الهبوط العظيم" من 40 إلى 5 مليون سائح.. كيف تصرفت هذه الدولة؟

تعتبر من أغلى الدول في العالم

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,392

اضطرت مؤخرًا إلى تخفيف إجراءات العزل والإغلاق الشهر الماضي مع تراجع حالات الوفاة بكورونا؛ ما سمح للناس بالعودة إلى العمل وإعادة فتح المطاعم مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

إنها اليابان. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "أودّ أن يخرج الناس في رحلات لمشاهدة الطبيعة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، نود أن تبذلوا جهدًا للانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي".

وسيؤدّي هذا القرار إلى إنعاش الفنادق والمنتجعات والأماكن التي تعتمد بقوة على السياحة.

غير أن الانتعاش قد يكون بطيئًا؛ لأن كثيرين ما زالوا يتجنّبون الحشود، كما أن معظم حركة السفر إلى اليابان لا تزال مقيّدة ولم يصل إلّا 1700 أجنبي إلى اليابان، وهو أقل عدد في مثل هذا الوقت من العام منذ 1964؛ وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية.

وجاءت القراءة متماشية تقريبًا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنيس ديلي" آراءهم بتراجع نسبته 0.1 في المائة.

وقد زار اليابان في عام 2019 ما يقرب من 20 مليون سائح، واستهدفت اليابان في عام 2020 استقبال 40 مليون سائح، ولكن جاءت جائحة كورونا ليتم تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 وحتى الشهر الجاري، زار اليابان 3.9 مليون زائر أغلبهم من الدول المجاورة منهم، وحسب بلومبيرج فمن المتوقع وصول عدد السياح الإجمالي في هذا العام إلى خمسة ملايين فقط؛ أي هبوط المؤشر ما يزيد على 88 % سلبًا، وتوصف اليابان بأنها أغلى دولة في العالم بحسب إحصائيات بلومبيرج.

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