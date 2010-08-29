النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

بادرة لاقت استحسان الطلاب وأولياء أمورهم لمساعدتهم على تخطّي العقبات

بادر مكتب تعليم جنوب حائل بتقديم خدمات الدعم الفني لمنسوبيه من أولياء أمور أو طلاب أو معلمين أو مشرفين، والذين لم يتمكّنوا من الدخول لمنصة "مدرستي" من خلال تخصيص رقم الواتس آب (0564574774) على مدار الساعة، إضافة لحساب المكتب على تويتر south_hail_edu

وجاءت المبادرة من مشرف تقنية المعلومات بالمكتب عبدالله القريشي؛ للتسهيل على منسوبي المكتب، ولاقت استحسان المستفيدين الذين أكدوا أنها تساعد الطلاب وأولياء الأمور على تخطّي العقبات التي تواجههم، وتساهم أيضًا في عدم لجوء الطلاب وأولياء أمورهم لمكاتب خدمات الطلاب التي قد تستغلّ ظروفهم، والتي قد يحتفظ بعضها بكلمات المرور للدخول التي تعتبر معلومات شخصية لا يمكن الإفصاح عنها لغير المخولين عليها.

واشترط المكتب على من يريد الاستفادة من الخدمة التسجيل أولًا في موقع "توكلنا"، مع ضرورة وجود بريد إلكتروني إضافة لرقم الجوال.

وجاءت تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، للمكاتب بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه منسوبي التعليم بالمنطقة.

مكتب تعليم جنوب حائل منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"
سبق

بادر مكتب تعليم جنوب حائل بتقديم خدمات الدعم الفني لمنسوبيه من أولياء أمور أو طلاب أو معلمين أو مشرفين، والذين لم يتمكّنوا من الدخول لمنصة "مدرستي" من خلال تخصيص رقم الواتس آب (0564574774) على مدار الساعة، إضافة لحساب المكتب على تويتر south_hail_edu

وجاءت المبادرة من مشرف تقنية المعلومات بالمكتب عبدالله القريشي؛ للتسهيل على منسوبي المكتب، ولاقت استحسان المستفيدين الذين أكدوا أنها تساعد الطلاب وأولياء الأمور على تخطّي العقبات التي تواجههم، وتساهم أيضًا في عدم لجوء الطلاب وأولياء أمورهم لمكاتب خدمات الطلاب التي قد تستغلّ ظروفهم، والتي قد يحتفظ بعضها بكلمات المرور للدخول التي تعتبر معلومات شخصية لا يمكن الإفصاح عنها لغير المخولين عليها.

واشترط المكتب على من يريد الاستفادة من الخدمة التسجيل أولًا في موقع "توكلنا"، مع ضرورة وجود بريد إلكتروني إضافة لرقم الجوال.

وجاءت تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، للمكاتب بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه منسوبي التعليم بالمنطقة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:18 PM

مكتب جنوب حائل يخدم منسوبيه عن "بُعد" في الدعم الفني لـ"مدرستي"

بادرة لاقت استحسان الطلاب وأولياء أمورهم لمساعدتهم على تخطّي العقبات

A A A
خالد السليمي - حائل
0
253

بادر مكتب تعليم جنوب حائل بتقديم خدمات الدعم الفني لمنسوبيه من أولياء أمور أو طلاب أو معلمين أو مشرفين، والذين لم يتمكّنوا من الدخول لمنصة "مدرستي" من خلال تخصيص رقم الواتس آب (0564574774) على مدار الساعة، إضافة لحساب المكتب على تويتر south_hail_edu

وجاءت المبادرة من مشرف تقنية المعلومات بالمكتب عبدالله القريشي؛ للتسهيل على منسوبي المكتب، ولاقت استحسان المستفيدين الذين أكدوا أنها تساعد الطلاب وأولياء الأمور على تخطّي العقبات التي تواجههم، وتساهم أيضًا في عدم لجوء الطلاب وأولياء أمورهم لمكاتب خدمات الطلاب التي قد تستغلّ ظروفهم، والتي قد يحتفظ بعضها بكلمات المرور للدخول التي تعتبر معلومات شخصية لا يمكن الإفصاح عنها لغير المخولين عليها.

واشترط المكتب على من يريد الاستفادة من الخدمة التسجيل أولًا في موقع "توكلنا"، مع ضرورة وجود بريد إلكتروني إضافة لرقم الجوال.

وجاءت تلك المبادرة تنفيذًا لتوجيهات مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، للمكاتب بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه منسوبي التعليم بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,280
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,769
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,030

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة