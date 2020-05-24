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تعرف على 3 أطعمة تقاوم القلق وتعالج الاكتئاب

تؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم والنوم وتخثر الدم

قالت طبيبة نفسية من موسكو، تدعى أولغا سيفولدايفا لـ"سبوتنيك": إن من بين المنتجات التي تقلل من القلق وتساهم في إنتاج السيروتونين في جسم الإنسان، المسؤولة عن المزاج الجيد، والأكثر فاعلية هي الموز والجوز والسبانخ.

وأوضحت الخبيرة: "يبدأ الإنسان الشعور بالقلق عند انخفاض مستوى السيروتونين في الجسم، أي عندما يكون لدينا خلل في نظام السيروتونين-ديفومين. ولا يتواجد السيروتونين نفسه في الأطعمة؛ حيث تحتوي المنتجات بدرجة أو أخرى على الحمض الأميني تربتوفان (أحد مكونات السيروتونين).

وهناك منتجات تعمل كمضادات الاكتئاب، هي الموز والجوز والسبانخ".

ووفق سبوتنك عربي تابعت أولغا: "الموز هو المنتج الأكثر تشبعًا الذي يعزز إنتاج السيروتونين. ويحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساهم في إنتاج السيروتونين، كما يحتوي السبانخ على حمض الفوليك".

وأكدت الخبيرة، أن السيروتونين يؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم والمزاج والنوم وتخثر الدم والشهية. وتعتقد الخبيرة أن متوسط الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات المضادة للاكتئاب للإنتاج الكافي للسيروتونين: واحد أو اثنان من الموز، وحوالي 100 غرام من الجوز و200 غرام من السبانخ.

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تعرف على 3 أطعمة تقاوم القلق وتعالج الاكتئاب
سبق

قالت طبيبة نفسية من موسكو، تدعى أولغا سيفولدايفا لـ"سبوتنيك": إن من بين المنتجات التي تقلل من القلق وتساهم في إنتاج السيروتونين في جسم الإنسان، المسؤولة عن المزاج الجيد، والأكثر فاعلية هي الموز والجوز والسبانخ.

وأوضحت الخبيرة: "يبدأ الإنسان الشعور بالقلق عند انخفاض مستوى السيروتونين في الجسم، أي عندما يكون لدينا خلل في نظام السيروتونين-ديفومين. ولا يتواجد السيروتونين نفسه في الأطعمة؛ حيث تحتوي المنتجات بدرجة أو أخرى على الحمض الأميني تربتوفان (أحد مكونات السيروتونين).

وهناك منتجات تعمل كمضادات الاكتئاب، هي الموز والجوز والسبانخ".

ووفق سبوتنك عربي تابعت أولغا: "الموز هو المنتج الأكثر تشبعًا الذي يعزز إنتاج السيروتونين. ويحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساهم في إنتاج السيروتونين، كما يحتوي السبانخ على حمض الفوليك".

وأكدت الخبيرة، أن السيروتونين يؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم والمزاج والنوم وتخثر الدم والشهية. وتعتقد الخبيرة أن متوسط الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات المضادة للاكتئاب للإنتاج الكافي للسيروتونين: واحد أو اثنان من الموز، وحوالي 100 غرام من الجوز و200 غرام من السبانخ.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:59 AM
اخر تعديل
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:31 PM

تعرف على 3 أطعمة تقاوم القلق وتعالج الاكتئاب

تؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم والنوم وتخثر الدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,649

قالت طبيبة نفسية من موسكو، تدعى أولغا سيفولدايفا لـ"سبوتنيك": إن من بين المنتجات التي تقلل من القلق وتساهم في إنتاج السيروتونين في جسم الإنسان، المسؤولة عن المزاج الجيد، والأكثر فاعلية هي الموز والجوز والسبانخ.

وأوضحت الخبيرة: "يبدأ الإنسان الشعور بالقلق عند انخفاض مستوى السيروتونين في الجسم، أي عندما يكون لدينا خلل في نظام السيروتونين-ديفومين. ولا يتواجد السيروتونين نفسه في الأطعمة؛ حيث تحتوي المنتجات بدرجة أو أخرى على الحمض الأميني تربتوفان (أحد مكونات السيروتونين).

وهناك منتجات تعمل كمضادات الاكتئاب، هي الموز والجوز والسبانخ".

ووفق سبوتنك عربي تابعت أولغا: "الموز هو المنتج الأكثر تشبعًا الذي يعزز إنتاج السيروتونين. ويحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساهم في إنتاج السيروتونين، كما يحتوي السبانخ على حمض الفوليك".

وأكدت الخبيرة، أن السيروتونين يؤثر أيضًا على درجة حرارة الجسم والمزاج والنوم وتخثر الدم والشهية. وتعتقد الخبيرة أن متوسط الاستهلاك اليومي لهذه المنتجات المضادة للاكتئاب للإنتاج الكافي للسيروتونين: واحد أو اثنان من الموز، وحوالي 100 غرام من الجوز و200 غرام من السبانخ.

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