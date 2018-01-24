"المنصوري" مشاركاً في برنامج الزائر القيادي الدولي بأمريكا

يشارك المشرف التربوي بإدارة الجودة وقياس الأداء التابعة لإدارة التعليم بالطائف، سلطان بن سليم المنصوري، في برنامج الزائر القيادي الدولي، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ثلاثة أسابيع.

ويهتم البرنامج بتعريف المشاركين من 24 دولة حول العالم، بمستجدات التعليم في العصر الرقمي من خلال زيارات إلى جامعات، ومعاهد، ومدارس، ومراكز مختصة بربط التقنية بالتعليم، في خمس ولايات أمريكية بإشراف من وزارة الخارجية الأمريكية.

ويعد برنامج الزائر الدولي القيادي، أحد أشكال التبادل الثقافي الذي تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذه مع دول العالم من خلال استقطاب المختصين، والباحثين، والعلماء في مجالات مختلفة.

يشار إلى أن "المنصوري" شارك في العديد من المنتديات والملتقيات الثقافية والتربوية، كما أنه موفد لإكمال الدكتوراه في تخصص المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك سعود.