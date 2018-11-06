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نائب وزير الحج والعمرة يزور مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

استقبل الأمين العام لمؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، نائب وزير الحج والعمرة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح مشاط، وذلك خلال زيارته لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام.

وقد أعُد حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة ترحيبية من أحد الأبناء، بعدها تم استعراض الفيلم التعريفي لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام وما تقدمه من خدمات جليلة للأيتام .

عقب ذلك ألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط كلمة بهذه المناسبة تطرق من خلالها إلى الإشادة بدور مؤسسة كافل في رعاية الأيتام وإلى الخدمات التي يتمتع بها أبناؤها والتي تشمل جميع جوانب الحياة مقدمًا شكره وتقديره لكافة منسوبي مؤسسة كافل، وأضاف قائلاً: يسرني أن أكون أحد أعضاء هذه المؤسسة المباركة الفاعلين لخدمة أيتام البلد الحرام ليكونوا لبنة من لبنات هذا المجتمع، ولنحقق معهم الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام الدكتور عبدالعزيز الفايز كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بنائب وزير الحج والعمرة وشكره على مشاعره الطيبة نحو أبنائه الأيتام، وقال ليس ذلك بمستغرب علىه والذي ينتهج منهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة في العناية بالأيتام ورعايتهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مثمنًا في الوقت ذاته دور وزارة الحج والعمرة في الإسهام بتمكين الأيتام من خلال التوظيف الدائم والمؤقت لموسمي الحج والعمرة.

وفي ختام الزيارة قدم نائب وزير الحج والعمرة الهدايا لأبنائه، كما قام الأبناء بتكريمه بدرع تذكاري ومنحه عضوية ذهبية.

وفي نهاية الزيارة التقطت الصور الجماعية .

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نائب وزير الحج والعمرة يزور مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمكة المكرمة
سبق

استقبل الأمين العام لمؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، نائب وزير الحج والعمرة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح مشاط، وذلك خلال زيارته لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام.

وقد أعُد حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة ترحيبية من أحد الأبناء، بعدها تم استعراض الفيلم التعريفي لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام وما تقدمه من خدمات جليلة للأيتام .

عقب ذلك ألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط كلمة بهذه المناسبة تطرق من خلالها إلى الإشادة بدور مؤسسة كافل في رعاية الأيتام وإلى الخدمات التي يتمتع بها أبناؤها والتي تشمل جميع جوانب الحياة مقدمًا شكره وتقديره لكافة منسوبي مؤسسة كافل، وأضاف قائلاً: يسرني أن أكون أحد أعضاء هذه المؤسسة المباركة الفاعلين لخدمة أيتام البلد الحرام ليكونوا لبنة من لبنات هذا المجتمع، ولنحقق معهم الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام الدكتور عبدالعزيز الفايز كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بنائب وزير الحج والعمرة وشكره على مشاعره الطيبة نحو أبنائه الأيتام، وقال ليس ذلك بمستغرب علىه والذي ينتهج منهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة في العناية بالأيتام ورعايتهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مثمنًا في الوقت ذاته دور وزارة الحج والعمرة في الإسهام بتمكين الأيتام من خلال التوظيف الدائم والمؤقت لموسمي الحج والعمرة.

وفي ختام الزيارة قدم نائب وزير الحج والعمرة الهدايا لأبنائه، كما قام الأبناء بتكريمه بدرع تذكاري ومنحه عضوية ذهبية.

وفي نهاية الزيارة التقطت الصور الجماعية .

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
07:27 PM

نائب وزير الحج والعمرة يزور مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل الأمين العام لمؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن داود الفايز، نائب وزير الحج والعمرة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح مشاط، وذلك خلال زيارته لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام.

وقد أعُد حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة ترحيبية من أحد الأبناء، بعدها تم استعراض الفيلم التعريفي لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام وما تقدمه من خدمات جليلة للأيتام .

عقب ذلك ألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط كلمة بهذه المناسبة تطرق من خلالها إلى الإشادة بدور مؤسسة كافل في رعاية الأيتام وإلى الخدمات التي يتمتع بها أبناؤها والتي تشمل جميع جوانب الحياة مقدمًا شكره وتقديره لكافة منسوبي مؤسسة كافل، وأضاف قائلاً: يسرني أن أكون أحد أعضاء هذه المؤسسة المباركة الفاعلين لخدمة أيتام البلد الحرام ليكونوا لبنة من لبنات هذا المجتمع، ولنحقق معهم الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام الدكتور عبدالعزيز الفايز كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بنائب وزير الحج والعمرة وشكره على مشاعره الطيبة نحو أبنائه الأيتام، وقال ليس ذلك بمستغرب علىه والذي ينتهج منهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة في العناية بالأيتام ورعايتهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مثمنًا في الوقت ذاته دور وزارة الحج والعمرة في الإسهام بتمكين الأيتام من خلال التوظيف الدائم والمؤقت لموسمي الحج والعمرة.

وفي ختام الزيارة قدم نائب وزير الحج والعمرة الهدايا لأبنائه، كما قام الأبناء بتكريمه بدرع تذكاري ومنحه عضوية ذهبية.

وفي نهاية الزيارة التقطت الصور الجماعية .

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