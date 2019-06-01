النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الشرقية تعلن القبض على سارقي الخزانة المالية بالدمام

قالت: أحدهم مقيم أربعيني والآخر مواطن عشريني واتخذت الإجراءات بحقهما

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الشرقية تعلن القبض على سارقي الخزانة المالية بالدمام
سبق

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:29 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:11 PM

شرطة الشرقية تعلن القبض على سارقي الخزانة المالية بالدمام

قالت: أحدهم مقيم أربعيني والآخر مواطن عشريني واتخذت الإجراءات بحقهما

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
11
28,543

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة