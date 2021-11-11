النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية

صدور الموافقة السامية على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة

"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل

أعلن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، عن اختباره ميزة جديدة يمكنها أن تحمي مستخدميه من إدمان مواقع التواصل.

وتعمل تلك الميزة الجديدة على إنستجرام؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا"، على تذكير المستخدمين بضرورة أخذ قسط من الراحة من استخدام الموقع.

وستعمل تلك الميزة بصورة تلقائية، بعد قضاء المستخدم فترة طويلة على "إنستجرام".

وقال رئيس إنستجرام، آدم موسيري: إن تلك الميزة يمكن للمستخدم ضبط عملها بعد 30 دقيقة أو 20 دقيقة أو 10 دقائق من استخدامه للتطبيق.

ووصف موسيري، التقنية بأنها جزء من الجهد الأوسع المبذول لمحاولة منح مستخدمي إنستجرام مزيدًا من التحكم في تجربة استخدام التطبيق؛ مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الأفكار المماثلة في المستقبل.

وتوقع "موسيري" أن يتم إطلاق تلك الميزة بصورة رسمية على تطبيقات إنستجرام المختلفة في غضون شهر أو شهرين بعد نهاية اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل
سبق

أعلن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، عن اختباره ميزة جديدة يمكنها أن تحمي مستخدميه من إدمان مواقع التواصل.

وتعمل تلك الميزة الجديدة على إنستجرام؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا"، على تذكير المستخدمين بضرورة أخذ قسط من الراحة من استخدام الموقع.

وستعمل تلك الميزة بصورة تلقائية، بعد قضاء المستخدم فترة طويلة على "إنستجرام".

وقال رئيس إنستجرام، آدم موسيري: إن تلك الميزة يمكن للمستخدم ضبط عملها بعد 30 دقيقة أو 20 دقيقة أو 10 دقائق من استخدامه للتطبيق.

ووصف موسيري، التقنية بأنها جزء من الجهد الأوسع المبذول لمحاولة منح مستخدمي إنستجرام مزيدًا من التحكم في تجربة استخدام التطبيق؛ مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الأفكار المماثلة في المستقبل.

وتوقع "موسيري" أن يتم إطلاق تلك الميزة بصورة رسمية على تطبيقات إنستجرام المختلفة في غضون شهر أو شهرين بعد نهاية اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
10:15 AM

"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
488

أعلن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، عن اختباره ميزة جديدة يمكنها أن تحمي مستخدميه من إدمان مواقع التواصل.

وتعمل تلك الميزة الجديدة على إنستجرام؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا"، على تذكير المستخدمين بضرورة أخذ قسط من الراحة من استخدام الموقع.

وستعمل تلك الميزة بصورة تلقائية، بعد قضاء المستخدم فترة طويلة على "إنستجرام".

وقال رئيس إنستجرام، آدم موسيري: إن تلك الميزة يمكن للمستخدم ضبط عملها بعد 30 دقيقة أو 20 دقيقة أو 10 دقائق من استخدامه للتطبيق.

ووصف موسيري، التقنية بأنها جزء من الجهد الأوسع المبذول لمحاولة منح مستخدمي إنستجرام مزيدًا من التحكم في تجربة استخدام التطبيق؛ مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الأفكار المماثلة في المستقبل.

وتوقع "موسيري" أن يتم إطلاق تلك الميزة بصورة رسمية على تطبيقات إنستجرام المختلفة في غضون شهر أو شهرين بعد نهاية اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,345
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,082
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة