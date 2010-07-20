الربيعة مهنئًا القيادة بعيد الأضحى: المملكة أضحت نموذجًا يُحتذى به في العمل الإنساني

تبوأت مكانة ريادية في هذا المجال نظير مواقفها النبيلة وجهودها الإنسانية والإغاثية الواسعة

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: إن هذه المناسبة تأتي والوطن يزداد نهضة وتطورًا وتقدمًا على جميع الأصعدة، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث رسمت خارطة طريق لنهضة تنموية شاملة لجميع مناحي الحياة، وعملت على تطوير الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، وأسهمت في تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني.

وأضاف الدكتور الربيعة أن المملكة أضحت نموذجًا يُحتذى به في العمل الإنساني، وتبوأت مكانة ريادية في هذا المجال؛ وذلك نظير مواقفها النبيلة وجهودها الإنسانية والإغاثية الواسعة، التي تقدمها حول العالم، ومن ذلك دعمها الكبير للجهود الدولية في مكافحة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، ومساندتها للبلدان ذات الاحتياج بالمساعدات الطبية والوقائية وتأمين اللقاحات لها، بما يسهم في التصدي لهذه الجائحة.

وفي ختام تصريحه سأل الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة علينا أعوامًا عديدة ونحن ننعم برغد العيش، في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعجل برفع الوباء عن جميع دول العالم.