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"حسين بن ناصر" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للمملكة في "سيراليون"

نقَل تحيات خادم الحرمين للرئيس "مادابيو" الذي أعرب عن شكره وتقديره للسعودية

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة (غير مقيم) إلى رئيس جمهورية سيراليون، الدكتور جوليوس مادا بيو، في قصر الرئاسة بالعاصمة فريتاون، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الجمهورية.
وبهذه المناسبة نقَل السفير الدخيل الله، للرئيس مادا بيو، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- له، وتمنياتهما لجمهورية سيراليون حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، أشاد الرئيس مادا بيو، بعلاقات الصداقة والتعاون السائدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون.
وأعرب عن شكره العميق وتقديره؛ لما تقدمه المملكة من دعم لبلاده في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حسين بن ناصر" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للمملكة في "سيراليون"
سبق

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة (غير مقيم) إلى رئيس جمهورية سيراليون، الدكتور جوليوس مادا بيو، في قصر الرئاسة بالعاصمة فريتاون، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الجمهورية.
وبهذه المناسبة نقَل السفير الدخيل الله، للرئيس مادا بيو، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- له، وتمنياتهما لجمهورية سيراليون حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، أشاد الرئيس مادا بيو، بعلاقات الصداقة والتعاون السائدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون.
وأعرب عن شكره العميق وتقديره؛ لما تقدمه المملكة من دعم لبلاده في مختلف المجالات.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:42 AM

"حسين بن ناصر" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة للمملكة في "سيراليون"

نقَل تحيات خادم الحرمين للرئيس "مادابيو" الذي أعرب عن شكره وتقديره للسعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة (غير مقيم) إلى رئيس جمهورية سيراليون، الدكتور جوليوس مادا بيو، في قصر الرئاسة بالعاصمة فريتاون، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الجمهورية.
وبهذه المناسبة نقَل السفير الدخيل الله، للرئيس مادا بيو، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- له، وتمنياتهما لجمهورية سيراليون حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، أشاد الرئيس مادا بيو، بعلاقات الصداقة والتعاون السائدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون.
وأعرب عن شكره العميق وتقديره؛ لما تقدمه المملكة من دعم لبلاده في مختلف المجالات.

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