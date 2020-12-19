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المشاركون في "لون الشعل".. يؤكِّدون قوة المنافسة

"ابن شويه": دخلت من أجل تحقيق المركز الأول

أكَّد عددٌ من المشاركين في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج) لون الشعل، اليوم، أنَّ المنافسة كانت قوية ومثيرة كحال بقية المنافسات في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي إلى 14 يناير المقبل.

وأبدى "بندر بن صحن بن شويه" سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول، مؤكِّدًا أنَّه دخل من أجل الفوز، بعد أن استعدَّ جيدًا خلال الفترة الماضية، مقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة أهل الإبل.

من جانب آخر، أوضح خالد بن سعود بن حثلين (الحاصل على المركز الثاني في هذه النسخة)، أنَّ كأس النادي لون الشعل من أصعب المنافسات، وقال: "حققنا المركز الأول في النسخة السابقة، وحققنا اليوم المركز الثاني على الرغم من استعدادنا الجيد، ونطمح لتحقيق المزيد من المراكز المتقدِّمة في النسخة الحالية".

وأضاف ابن حثلين: "ترددت عندما بدأت في العزل، لدينا 150 فردية وجميعها نسق واحد، وسأكون موجودًا في شوط شلفا ولي العهد للون الشعل".

وقدَّم عبدالله بن مناحي العجمي (الحاصل على المركز الخامس) بدوره شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على قرار السماح بدخول أشواط التلاد بنفس المنقية المشاركة في أي فئة أخرى، مؤكِّدًا أنَّ ذلك القرار يُسهم في رفع رتم التحدي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المشاركون في "لون الشعل".. يؤكِّدون قوة المنافسة
سبق

أكَّد عددٌ من المشاركين في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج) لون الشعل، اليوم، أنَّ المنافسة كانت قوية ومثيرة كحال بقية المنافسات في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي إلى 14 يناير المقبل.

وأبدى "بندر بن صحن بن شويه" سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول، مؤكِّدًا أنَّه دخل من أجل الفوز، بعد أن استعدَّ جيدًا خلال الفترة الماضية، مقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة أهل الإبل.

من جانب آخر، أوضح خالد بن سعود بن حثلين (الحاصل على المركز الثاني في هذه النسخة)، أنَّ كأس النادي لون الشعل من أصعب المنافسات، وقال: "حققنا المركز الأول في النسخة السابقة، وحققنا اليوم المركز الثاني على الرغم من استعدادنا الجيد، ونطمح لتحقيق المزيد من المراكز المتقدِّمة في النسخة الحالية".

وأضاف ابن حثلين: "ترددت عندما بدأت في العزل، لدينا 150 فردية وجميعها نسق واحد، وسأكون موجودًا في شوط شلفا ولي العهد للون الشعل".

وقدَّم عبدالله بن مناحي العجمي (الحاصل على المركز الخامس) بدوره شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على قرار السماح بدخول أشواط التلاد بنفس المنقية المشاركة في أي فئة أخرى، مؤكِّدًا أنَّ ذلك القرار يُسهم في رفع رتم التحدي.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
11:59 PM

المشاركون في "لون الشعل".. يؤكِّدون قوة المنافسة

"ابن شويه": دخلت من أجل تحقيق المركز الأول

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نافل السبيعي - رماح
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أكَّد عددٌ من المشاركين في ختام منافسات كأس النادي (إنتاج) لون الشعل، اليوم، أنَّ المنافسة كانت قوية ومثيرة كحال بقية المنافسات في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي إلى 14 يناير المقبل.

وأبدى "بندر بن صحن بن شويه" سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول، مؤكِّدًا أنَّه دخل من أجل الفوز، بعد أن استعدَّ جيدًا خلال الفترة الماضية، مقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة أهل الإبل.

من جانب آخر، أوضح خالد بن سعود بن حثلين (الحاصل على المركز الثاني في هذه النسخة)، أنَّ كأس النادي لون الشعل من أصعب المنافسات، وقال: "حققنا المركز الأول في النسخة السابقة، وحققنا اليوم المركز الثاني على الرغم من استعدادنا الجيد، ونطمح لتحقيق المزيد من المراكز المتقدِّمة في النسخة الحالية".

وأضاف ابن حثلين: "ترددت عندما بدأت في العزل، لدينا 150 فردية وجميعها نسق واحد، وسأكون موجودًا في شوط شلفا ولي العهد للون الشعل".

وقدَّم عبدالله بن مناحي العجمي (الحاصل على المركز الخامس) بدوره شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على قرار السماح بدخول أشواط التلاد بنفس المنقية المشاركة في أي فئة أخرى، مؤكِّدًا أنَّ ذلك القرار يُسهم في رفع رتم التحدي.

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