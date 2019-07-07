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"هدف": انطلاق "صيفي" بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية

18 ألف طالب .. يهدف إلى تدريبهم وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال الصيف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، انطلاق برنامج التدريب الصيفي "صيفي" اليوم (الأحد)، بمشاركة 1873 منشأة في القطاع الخاص، عرضت 31751 فرصة تدريبية أمام 18488 طالباً وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

يأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1 / 3 / 1418هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8 / 3 / 1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

في هذا السياق أكّد "هدف"، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عوناً لهم في الدخول إلى سوق العمل.

ويقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": انطلاق "صيفي" بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، انطلاق برنامج التدريب الصيفي "صيفي" اليوم (الأحد)، بمشاركة 1873 منشأة في القطاع الخاص، عرضت 31751 فرصة تدريبية أمام 18488 طالباً وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

يأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1 / 3 / 1418هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8 / 3 / 1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

في هذا السياق أكّد "هدف"، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عوناً لهم في الدخول إلى سوق العمل.

ويقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
02:01 PM

"هدف": انطلاق "صيفي" بمشاركة 1873 منشأة عرضت 31 ألف فرصة تدريبية

18 ألف طالب .. يهدف إلى تدريبهم وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، انطلاق برنامج التدريب الصيفي "صيفي" اليوم (الأحد)، بمشاركة 1873 منشأة في القطاع الخاص، عرضت 31751 فرصة تدريبية أمام 18488 طالباً وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

يأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1 / 3 / 1418هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8 / 3 / 1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

في هذا السياق أكّد "هدف"، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عوناً لهم في الدخول إلى سوق العمل.

ويقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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