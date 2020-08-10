النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة

"جامعة جازان" التاسعة ضمن أفضل الجامعات الحكومية لملفات الباحث العلمي

لشهر يوليو ٢٠٢٠ وفقًا لتصنيف ويبومتركس Webometrics

حققت جامعة جازان المركز التاسع على الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٠ والتابعة لتصنيف ويبومتركس Webometrics.

وأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام لشهر يوليو 2020 التابعة لتصنيف Webometrics، تقدم تصنيف جامعة جازان في الاستشهادات العلمية بتقدّمها على 120 جامعة عالمية خلال شهر يناير لعام 2020م.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن تقدم جامعة جازان في نتائج الاستشهادات العلمية يُعد مؤشرًا على تقدم الجامعة وحرصها على الارتقاء بالأبحاث العلمية والدخول في شراكات علمية مع مراكز بحثية محلية وعالمية ومساهمتها في الدراسات البحثية وإيجاد الحلول العلمية في العديد من المجالات.

وأشار الدكتور أبو راسين إلى أن مراكز الأبحاث المتخصصة ووجود باحثين على كفاءة عالية، يساهم في نشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة، والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي، والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية؛ معربًا عن شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعم الباحثين؛ بما يسهم في تعزيز دور الجامعة البحثي وتقدّمها محليًّا وعالميًّا.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة جازان" التاسعة ضمن أفضل الجامعات الحكومية لملفات الباحث العلمي
سبق

حققت جامعة جازان المركز التاسع على الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٠ والتابعة لتصنيف ويبومتركس Webometrics.

وأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام لشهر يوليو 2020 التابعة لتصنيف Webometrics، تقدم تصنيف جامعة جازان في الاستشهادات العلمية بتقدّمها على 120 جامعة عالمية خلال شهر يناير لعام 2020م.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن تقدم جامعة جازان في نتائج الاستشهادات العلمية يُعد مؤشرًا على تقدم الجامعة وحرصها على الارتقاء بالأبحاث العلمية والدخول في شراكات علمية مع مراكز بحثية محلية وعالمية ومساهمتها في الدراسات البحثية وإيجاد الحلول العلمية في العديد من المجالات.

وأشار الدكتور أبو راسين إلى أن مراكز الأبحاث المتخصصة ووجود باحثين على كفاءة عالية، يساهم في نشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة، والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي، والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية؛ معربًا عن شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعم الباحثين؛ بما يسهم في تعزيز دور الجامعة البحثي وتقدّمها محليًّا وعالميًّا.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:41 PM

"جامعة جازان" التاسعة ضمن أفضل الجامعات الحكومية لملفات الباحث العلمي

لشهر يوليو ٢٠٢٠ وفقًا لتصنيف ويبومتركس Webometrics

A A A
فهد كاملي - جازان
1
536

حققت جامعة جازان المركز التاسع على الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٠ والتابعة لتصنيف ويبومتركس Webometrics.

وأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام لشهر يوليو 2020 التابعة لتصنيف Webometrics، تقدم تصنيف جامعة جازان في الاستشهادات العلمية بتقدّمها على 120 جامعة عالمية خلال شهر يناير لعام 2020م.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن تقدم جامعة جازان في نتائج الاستشهادات العلمية يُعد مؤشرًا على تقدم الجامعة وحرصها على الارتقاء بالأبحاث العلمية والدخول في شراكات علمية مع مراكز بحثية محلية وعالمية ومساهمتها في الدراسات البحثية وإيجاد الحلول العلمية في العديد من المجالات.

وأشار الدكتور أبو راسين إلى أن مراكز الأبحاث المتخصصة ووجود باحثين على كفاءة عالية، يساهم في نشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة، والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي، والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية؛ معربًا عن شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعم الباحثين؛ بما يسهم في تعزيز دور الجامعة البحثي وتقدّمها محليًّا وعالميًّا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,222
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة