النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

"72" عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من المبادرة خلال أسبوع

‏نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة حملة تطعيم لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية أثناء زيارتهم بالمنازل.

وفي التفاصيل؛ نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي الأول بمكة حملة تطعيم مرضى الرعاية المنزلية وذويهم بإعطائهم الجرعة الأولى بعد تدريب الفريق الطبي المرشح للتطعيم.

وأفادت لطيفة السبيعي منسقة تطعيمات لقاح كورونا المستجد بالرعاية المنزلية بمنطقة مكة بأنه بلغ عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من هذه المبادرة من قِبل مستشفى الملك فيصل بمكة ٧٢ خلال أسبوع، حيث يتم إدخال البيانات بالتعاون مع قسم الصحة العامة في مستشفى الملك فيصل بمكة عن طريق رابط يتم إدخال البيانات فيه باستخدام الجوال بمنطقة الحدث أو في منزل المريض الذي يقومون بتطعيمه هو وذووه ويتم تثقيف المرضى وذويهم من قِبل الفريق بأهمية أخذ اللقاح ومن الفئة المستهدفة، وما الأعراض الجانبية الشائع حدوثها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة
سبق

‏نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة حملة تطعيم لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية أثناء زيارتهم بالمنازل.

وفي التفاصيل؛ نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي الأول بمكة حملة تطعيم مرضى الرعاية المنزلية وذويهم بإعطائهم الجرعة الأولى بعد تدريب الفريق الطبي المرشح للتطعيم.

وأفادت لطيفة السبيعي منسقة تطعيمات لقاح كورونا المستجد بالرعاية المنزلية بمنطقة مكة بأنه بلغ عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من هذه المبادرة من قِبل مستشفى الملك فيصل بمكة ٧٢ خلال أسبوع، حيث يتم إدخال البيانات بالتعاون مع قسم الصحة العامة في مستشفى الملك فيصل بمكة عن طريق رابط يتم إدخال البيانات فيه باستخدام الجوال بمنطقة الحدث أو في منزل المريض الذي يقومون بتطعيمه هو وذووه ويتم تثقيف المرضى وذويهم من قِبل الفريق بأهمية أخذ اللقاح ومن الفئة المستهدفة، وما الأعراض الجانبية الشائع حدوثها.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:23 PM
اخر تعديل
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:40 PM

شاهد.. لقاح كورونا في منازل مرضى الرعاية المنزلية بمكة

"72" عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من المبادرة خلال أسبوع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
393

‏نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة حملة تطعيم لقاح كورونا لمرضى الرعاية المنزلية أثناء زيارتهم بالمنازل.

وفي التفاصيل؛ نفذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي الأول بمكة حملة تطعيم مرضى الرعاية المنزلية وذويهم بإعطائهم الجرعة الأولى بعد تدريب الفريق الطبي المرشح للتطعيم.

وأفادت لطيفة السبيعي منسقة تطعيمات لقاح كورونا المستجد بالرعاية المنزلية بمنطقة مكة بأنه بلغ عدد المرضى وذويهم الذين استفادوا من هذه المبادرة من قِبل مستشفى الملك فيصل بمكة ٧٢ خلال أسبوع، حيث يتم إدخال البيانات بالتعاون مع قسم الصحة العامة في مستشفى الملك فيصل بمكة عن طريق رابط يتم إدخال البيانات فيه باستخدام الجوال بمنطقة الحدث أو في منزل المريض الذي يقومون بتطعيمه هو وذووه ويتم تثقيف المرضى وذويهم من قِبل الفريق بأهمية أخذ اللقاح ومن الفئة المستهدفة، وما الأعراض الجانبية الشائع حدوثها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,877
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,769
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة