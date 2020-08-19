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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429

عدد الوفيات بلغ 171.012

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، بأن إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغت خمسة ملايين و460.429 حالة، بزيادة 39.318 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1.172 ليصل الإجمالي إلى 171.012 حالة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 18 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات، التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429
سبق

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، بأن إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغت خمسة ملايين و460.429 حالة، بزيادة 39.318 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1.172 ليصل الإجمالي إلى 171.012 حالة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 18 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات، التي تصدرها كل ولاية على حدة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:16 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429

عدد الوفيات بلغ 171.012

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، بأن إصابات فيروس كورونا في البلاد، بلغت خمسة ملايين و460.429 حالة، بزيادة 39.318 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1.172 ليصل الإجمالي إلى 171.012 حالة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 18 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات، التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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8,385
91 مليار ..

91 مليار ..

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20,425
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