"العصيمي" عقيداً بشرطة العاصمة المقدسة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف العميد ركن علوش بن بندور الحربي، بمكتبه صباح اليوم، العقيد بندر بن سعد العصيمي، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما أكد "العصيمي" أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.