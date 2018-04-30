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"الكبيري" أستاذاً مشاركاً بكليات جامعة سطام في الأفلاج

أصدر المجلس العلمي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج قراراً يقضي بترقية الدكتور محمد بن علي الكبيري لرتبة أستاذ مشارك في قسم العلوم الإدارية والإنسانية بكليات الجامعة بالأفلاج .

ويعد الكبيري من القيادات التربوية المتميزة وسبق له العمل مشرفاً على كليات الجامعة بالأفلاج .

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"الكبيري" أستاذاً مشاركاً بكليات جامعة سطام في الأفلاج
سبق

أصدر المجلس العلمي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج قراراً يقضي بترقية الدكتور محمد بن علي الكبيري لرتبة أستاذ مشارك في قسم العلوم الإدارية والإنسانية بكليات الجامعة بالأفلاج .

ويعد الكبيري من القيادات التربوية المتميزة وسبق له العمل مشرفاً على كليات الجامعة بالأفلاج .

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
05:15 PM

"الكبيري" أستاذاً مشاركاً بكليات جامعة سطام في الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أصدر المجلس العلمي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج قراراً يقضي بترقية الدكتور محمد بن علي الكبيري لرتبة أستاذ مشارك في قسم العلوم الإدارية والإنسانية بكليات الجامعة بالأفلاج .

ويعد الكبيري من القيادات التربوية المتميزة وسبق له العمل مشرفاً على كليات الجامعة بالأفلاج .

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