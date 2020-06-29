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"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي كورونا

2536 إصابة جديدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 225205

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 162 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران أعلى حصيلة وفيات يومية من جراء تفشي فيروس كورونا، في الرابع من أبريل الماضي وبلغت 158 حالة وفاة.

وبحسب آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10670 وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت إيران 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ بدء تفشي الفيروس إلى 225205 إصابة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 162 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران أعلى حصيلة وفيات يومية من جراء تفشي فيروس كورونا، في الرابع من أبريل الماضي وبلغت 158 حالة وفاة.

وبحسب آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10670 وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت إيران 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ بدء تفشي الفيروس إلى 225205 إصابة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
01:41 PM

إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي كورونا

2536 إصابة جديدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 225205

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 162 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيران أعلى حصيلة وفيات يومية من جراء تفشي فيروس كورونا، في الرابع من أبريل الماضي وبلغت 158 حالة وفاة.

وبحسب آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10670 وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت إيران 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلي منذ بدء تفشي الفيروس إلى 225205 إصابة.

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