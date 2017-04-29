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بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم

أكد على استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام المائة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بايدن في خطابه أمام الكونغرس، أنه منذ يوم تنصيبه واستلام مهامه كرئيس للبلاد، تلقى أكثر من 220 مليون أمريكي اللقاح ضد فيروس كورونا، وتم من أجل ذلك استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس.

وتابع قائلاً: "تم إحراز تقدم في مكافحة الوباء خلال المائة يوم الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للتغلب على هذا الفيروس".

ووفق رويترز لفت الرئيس في خطابه إلى أنه يحق التطعيم حالياً لجميع الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، داعياً إلى ضرروة مقاومة هذا الفيروس وانتشاره.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام المائة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بايدن في خطابه أمام الكونغرس، أنه منذ يوم تنصيبه واستلام مهامه كرئيس للبلاد، تلقى أكثر من 220 مليون أمريكي اللقاح ضد فيروس كورونا، وتم من أجل ذلك استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس.

وتابع قائلاً: "تم إحراز تقدم في مكافحة الوباء خلال المائة يوم الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للتغلب على هذا الفيروس".

ووفق رويترز لفت الرئيس في خطابه إلى أنه يحق التطعيم حالياً لجميع الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، داعياً إلى ضرروة مقاومة هذا الفيروس وانتشاره.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
11:11 AM

بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم

أكد على استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام المائة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بايدن في خطابه أمام الكونغرس، أنه منذ يوم تنصيبه واستلام مهامه كرئيس للبلاد، تلقى أكثر من 220 مليون أمريكي اللقاح ضد فيروس كورونا، وتم من أجل ذلك استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس.

وتابع قائلاً: "تم إحراز تقدم في مكافحة الوباء خلال المائة يوم الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للتغلب على هذا الفيروس".

ووفق رويترز لفت الرئيس في خطابه إلى أنه يحق التطعيم حالياً لجميع الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، داعياً إلى ضرروة مقاومة هذا الفيروس وانتشاره.

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