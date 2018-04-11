"صحة الشمالية" توكد حصر المخالطين لحالة المصاب المؤكدة بـ"عرعر"

أكدت كفاءة القطاع الصحي في تطبيق الإجراءات الوقائية

أكدت صحة الحدود الشمالية، أن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين للحالة المؤكدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم بمنطقة عرعر، تمت بشكل تام وشامل في مدينة عرعر وطريف، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح المستشار الإعلامي لـ"صحة الشمالية" فهد طويرش العنزي، أن القطاع الصحي يعمل بكفاءة عالية وبشكل تام وشامل من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة دقيقة في مدينة عرعر ومحافظة طريف، إضافة إلى مُدن مجاورة تم التواصل مع الإدارات الصحية المعنية فيها.

وتهيب "صحة الشمالية"، بالجميع بضرورة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية.