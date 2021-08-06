تنبيه لـ "مركز الأرصاد" من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.