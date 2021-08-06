وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

تنبيه لـ "مركز الأرصاد" من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-06 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 01:20 PM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد" من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة 9 مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.