النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيداع معاشات شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

شملت المساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيداع معاشات شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
سبق

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:46 PM

إيداع معاشات شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

شملت المساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,862

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,415

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة