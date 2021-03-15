واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

إيداع معاشات شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-15 أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات. واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442 01:46 PM

إيداع معاشات شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي شملت المساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء





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أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.