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حادث مروري بجدة يتسبب في وقوع مشاجرة وإصابات

وقع في مدخل أحياء السامر.. والجهات الأمنية باشرت الواقعة

تسبَّب حادث مروري، وقع مساء اليوم بين سيارتين في المدخل الوحيد لأحياء السامر الخمسة والواحة بشمال محافظة جدة، في حدوث عدد من الإصابات.

وأدى الحادث إلى تلفيات في السيارتين، أعقبه شجار بين طرفَيْ الحادث؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية، وكذلك الهلال الأحمر الذي باشر الإصابات بسبب الحادث والمشاجرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية لمسافة طويلة، خاصة أن مكان وقوعه يعتبر المدخل والمخرج الوحيد لعدد من الأحياء شمال شرق طريق الحرمين، ويشهد حوادث بشكل شبه يومي، خاصة وقت المدارس.

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حادث مروري بجدة يتسبب في وقوع مشاجرة وإصابات
سبق

تسبَّب حادث مروري، وقع مساء اليوم بين سيارتين في المدخل الوحيد لأحياء السامر الخمسة والواحة بشمال محافظة جدة، في حدوث عدد من الإصابات.

وأدى الحادث إلى تلفيات في السيارتين، أعقبه شجار بين طرفَيْ الحادث؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية، وكذلك الهلال الأحمر الذي باشر الإصابات بسبب الحادث والمشاجرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية لمسافة طويلة، خاصة أن مكان وقوعه يعتبر المدخل والمخرج الوحيد لعدد من الأحياء شمال شرق طريق الحرمين، ويشهد حوادث بشكل شبه يومي، خاصة وقت المدارس.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
11:20 PM

حادث مروري بجدة يتسبب في وقوع مشاجرة وإصابات

وقع في مدخل أحياء السامر.. والجهات الأمنية باشرت الواقعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
8,760

تسبَّب حادث مروري، وقع مساء اليوم بين سيارتين في المدخل الوحيد لأحياء السامر الخمسة والواحة بشمال محافظة جدة، في حدوث عدد من الإصابات.

وأدى الحادث إلى تلفيات في السيارتين، أعقبه شجار بين طرفَيْ الحادث؛ ما استدعى تدخل الجهات الأمنية، وكذلك الهلال الأحمر الذي باشر الإصابات بسبب الحادث والمشاجرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأدى الحادث إلى تعطيل الحركة المرورية لمسافة طويلة، خاصة أن مكان وقوعه يعتبر المدخل والمخرج الوحيد لعدد من الأحياء شمال شرق طريق الحرمين، ويشهد حوادث بشكل شبه يومي، خاصة وقت المدارس.

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