"عمل الرياض" يضبط 12 مخالفة تأنيث في حملة استهدفت الصيدليات

ضبطوا وافدة عربية تنتحل هوية مواطنة بكشك مستلزمات نسائية

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض -بمشاركة الجهات الأمنية- حملةً تفتيشية مفاجئة استهدفت قطاع الصيدليات؛ للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات المنظمة لسوق العمل.

وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد المطوع، أنه تم زيارة أكثر من 20 صيدلية ضبطوا خلالها 12 مخالفة لقراريْ التأنيث والتوطين؛ موضحاً أنه يلزم الصيدليةَ تطبيقُ قرارات التأنيث والتوطين في حال كانت استاندات المكياج وأدوات التجميل اثنان فأكثر، مع ضرورة تخصيص مكان مناسب للبائعة يراعي الخصوصية.

وبيّن "المطوع" أن المفتشين كشفوا خلال حملتهم التفتيشية، وافدة عربية تعمل "بكشك" للمستلزمات النسائية بأحد المولات، حاولت تضليلهم بانتحال هوية مواطنة سعودية للتحايل على قرار التوطين، وتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ودعا المواطنين والمواطنات للتعاون مع الوزارة، والإبلاغ عن أي مخالفات لقراراتها؛ من خلال تطبيق "معاً للرصد"، أو عبر هاتف خدمة العملاء الموحد 19911؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.