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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية للمتضررين من السيول في السودان

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات من الأشقاء

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وجرى أمس توزيع 85 طنًا و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان، استفاد منها 4,800 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية للمتضررين من السيول في السودان
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وجرى أمس توزيع 85 طنًا و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان، استفاد منها 4,800 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:50 PM

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية للمتضررين من السيول في السودان

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات من الأشقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وجرى أمس توزيع 85 طنًا و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان، استفاد منها 4,800 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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