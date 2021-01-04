"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية للمتضررين من السيول في السودان

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات من الأشقاء

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى أمس توزيع 85 طنًا و600 كيلوجرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان، استفاد منها 4,800 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.