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يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

قال: هو النجم الثالث من سهيل وأيامه 13.. يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين 1443/2/13هـ، بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يوماً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، بتعامد الشمس ظاهرياً قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء".

وأردف: "من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حاراً نسبياً وسطه، ففي الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه".

واختتم: "يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير؛ إذا ما قدّر الله فيه مطر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين 1443/2/13هـ، بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يوماً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، بتعامد الشمس ظاهرياً قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء".

وأردف: "من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حاراً نسبياً وسطه، ففي الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه".

واختتم: "يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير؛ إذا ما قدّر الله فيه مطر".

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:40 AM

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

قال: هو النجم الثالث من سهيل وأيامه 13.. يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين 1443/2/13هـ، بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف، وأيامه 13 يوماً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، بتعامد الشمس ظاهرياً قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء".

وأردف: "من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حاراً نسبياً وسطه، ففي الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه".

واختتم: "يطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير؛ إذا ما قدّر الله فيه مطر".

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