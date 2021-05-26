بالفيديو.. مواطنان برفحاء يصطادان أنثى أرنب بري ويطلقان سراحها بعد اكتشاف حملها

لاقت مبادرتهما الاستحسان وتم تداولها كنموذج للرحمة والرفق بالحيوان

أطلق مواطنان من سكان محافظة رفحاء سراح أنثى أرنب بري بعدما أمسكا بها في الصحراء، واكتشفا أنها تحمل صغارًا في أحشائها.

وأوضح المواطنان اللذان فضَّلا عدم ذكر اسمَيْهما لـ"سبق" أنهما كانا في رحله برية في صحاري محافظة رفحاء مساء أمس، وأثناء تجولهما بالسيارة ظهر فجأة أمامها أرنب بري؛ فتم مطاردته والإمساك به بعدما أعياه التعب.

وقالا: تبيّن أن الأرنب أنثى، وتحمل في بطنها صغارًا مع بروز أثدائها بشكل واضح. ورفقًا بها، ورحمة بصغارها، قررنا إخلاء سبيلها في الصحراء؛ لتتمكن من وضع صغارها وإرضاعها والعناية بها.

ونالت مبادرة المواطنَين إعجاب الكثيرين ممن تابعو الفيديو، واعتبروه تصرفًا يعكس الوجه الحقيقي للرحمة والرفق بالحيوان، إضافة إلى الاهتمام به، ومنع أذيته.