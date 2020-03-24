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شؤون الحرمين الشريفين تجري صيانة كاملة لمقام إبراهيم

تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة

قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.
وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19).

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شؤون الحرمين الشريفين تجري صيانة كاملة لمقام إبراهيم
سبق

قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.
وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19).

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:16 PM

شؤون الحرمين الشريفين تجري صيانة كاملة لمقام إبراهيم

تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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4,858

قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بأعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم - عليه السلام -.
وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19).

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