صراف آلي للأدوية في مجمع الملك فيصل بالطائف

يقدم الخدمة طوال ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع

أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف صرافاً آلياً لتقديم الأدوية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الصيدلية، من خلال جهاز الصراف الذاتي للأدوية ATM الذي يشبه صرافات "النقود".

ويخدم الصراف الآلي المرضى الذين تكون لديهم إعادة صرف، وذلك من خلال الجهاز دون الرجوع للصيدلية.

ويقدّم الجهاز الخدمة ٢٤ ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتبلغ طاقته ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وصفة شهرياً، ويستطيع المريض الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل مع الصيدلية برغبته الصرف عن طريق الجهاز.

وبعد تجهيز الوصفة يرسل الجهاز رسالة تلقائية للمريض تحمل رقم كود الصرف، ليتمكن من الحصول على الدواء في أي وقت.

وتسهم هذه الخدمات في الارتقاء مستوى الرعاية المقدم للمرضى في جميع الأقسام، كما أن استخدام التقنية ترفع كفاءة التشغيل وتقلل الهدر.

جدير بالذكر أن المجمع لديه عيادة استشارة دوائية تقدم التثقيف اللازم خلال كامل أيام الأسبوع، حيث يستطيع المريض الرجوع إليها عند الحاجة.