فنزويلا .. تمرد سجناء يخلف 47 قتيلاً و75 جريحاً

السلطات لم تعلن حصيلة رسمية للضحايا

قتل ما لا يقل عن 47 معتقلاً وأصيب 75 آخرون، خلال عملية تمرد وقعت داخل سجن في غرب فنزويلا في وقت تندد المنظمات غير الحكومية وأقرباء السجناء بانتظام بالظروف غير الصحية والعنف والاكتظاظ في سجون هذا البلد، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأكد "مرصد السجون الفنزويلي"، المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق المعتقلين، الأرقام، واصفًا الأحداث بأنها "مذبحة".

وأوضح المرصد أن كل القتلى كانوا معتقلين في سجن لوس يانوس الواقع في مدينة غواناري، مركز ولاية بورتوغيزا.

ولم تُقدّم السلطات الفنزويليّة حتى أمس أي حصيلة لأعداد الضحايا.

وكانت حصيلة سابقة أوردها الجيش في تقرير مساء الجمعة أشارت إلى 17 قتيلاً وتسعة جرحى.