تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يزور أخاه الأمير بندر بن عبدالعزيز، أثناء مرضه وقبل وفاته؛ حيث كان يوصي الملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين، ‏فيما رد عليه الملك سلمان -حفظه الله- بقوله: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

بالفيديو.. "الأمير بندر" يوصي أخاه "الملك سلمان" بطاعة الله والحرص على المسلمين عبدالله الراجحي سبق 2019-07-31 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يزور أخاه الأمير بندر بن عبدالعزيز، أثناء مرضه وقبل وفاته؛ حيث كان يوصي الملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين، ‏فيما رد عليه الملك سلمان -حفظه الله- بقوله: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 07:56 PM

بالفيديو.. "الأمير بندر" يوصي أخاه "الملك سلمان" بطاعة الله والحرص على المسلمين قال له الملك: نحن عند حسن ظنّك ونحن دولة قامت على الإسلام





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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا للملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يزور أخاه الأمير بندر بن عبدالعزيز، أثناء مرضه وقبل وفاته؛ حيث كان يوصي الملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين، ‏فيما رد عليه الملك سلمان -حفظه الله- بقوله: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".