الفرقة الكشفية بمدرسة الخيف الابتدائية تفوز بوسامين

على مستوى إدارة تعليم جدة

فازت الفرقة الكشفية بمدرسة الخيف الابتدائية بجدة بوسامين.

الأول في المستوى الذهبي، بمنافسات رسل السلام "مشاريع المبادرات الكشفية"، والوسام الثاني، عن المستوى الذهبي، بمنافسات رسل السلام "في الأندية الكشفية"، وذلك على مستوى إدارة تعليم جدة.

وكرم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، يحيى سعيد القحطاني، ومدير النشاط الطلابي، عوض العتيبي، ومدير النشاط الكشفي، علي العمري، الفرقة الكشفية، بمدرسة الخيف، وقائدها التربوي، خالد الشهري، والقائد الكشفي، سمير عبدالرحمن الغامدي، في حفل ختام الأنشطة الكشفية، بمركز التدريب الكشفي.