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الإمارات تحذر: تحرك "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة انتكاسة خطيرة لعملية السلام

"قرقاش" لفت إلى أنه سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير

حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، من أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وشدد "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر" على أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن التحرك الإسرائيلي المزمع سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسيشكّل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستبدأ ابتداءً من أول يوليو المقبل، مناقشة خطته لبسط سيادة الاحتلال على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تحذر: تحرك "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة انتكاسة خطيرة لعملية السلام
سبق

حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، من أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وشدد "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر" على أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن التحرك الإسرائيلي المزمع سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسيشكّل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستبدأ ابتداءً من أول يوليو المقبل، مناقشة خطته لبسط سيادة الاحتلال على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:45 PM

الإمارات تحذر: تحرك "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة انتكاسة خطيرة لعملية السلام

"قرقاش" لفت إلى أنه سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، من أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وشدد "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر" على أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن التحرك الإسرائيلي المزمع سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسيشكّل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستبدأ ابتداءً من أول يوليو المقبل، مناقشة خطته لبسط سيادة الاحتلال على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

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