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"الحاذق" يباشر مهامه رئيسًا لبلدية مركز القفل

بموجب قرار أمين منطقة جازان

باشر المهندس مشاري بن حسن الحاذق، صباح اليوم الأحد، مهام عمله الجديد، رئيسًا لبلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة، بموجب قرار أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان.


واجتمع المهندس "الحاذق" مع رؤساء الأقسام لمعرفة طبيعة سير العمل والتعرف على المعوقات مع وضع الحلول المقترحة لتفادي أي مشكلة قد تتسبب في عرقلة وإنجاز المهام.

بعد ذلك تجول "الحاذق" على الأقسام في مبنى البلدية للتعرف على مهام كل قسم، مؤكدًا بذل الجهد والمثابرة في سبيل خدمة المركز والمواطنين.

من جانبه، عبر "الحاذق" عن شكره وتقديره لأمين جازان، على ثقته وتكليفه رئيسًا لبلدية القفل.

ودعا من الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الله، وموفقًا لخدمة الدين والوطن ومليكه.

بلدية مركز القفل محافظة صامطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحاذق" يباشر مهامه رئيسًا لبلدية مركز القفل
سبق

باشر المهندس مشاري بن حسن الحاذق، صباح اليوم الأحد، مهام عمله الجديد، رئيسًا لبلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة، بموجب قرار أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان.


واجتمع المهندس "الحاذق" مع رؤساء الأقسام لمعرفة طبيعة سير العمل والتعرف على المعوقات مع وضع الحلول المقترحة لتفادي أي مشكلة قد تتسبب في عرقلة وإنجاز المهام.

بعد ذلك تجول "الحاذق" على الأقسام في مبنى البلدية للتعرف على مهام كل قسم، مؤكدًا بذل الجهد والمثابرة في سبيل خدمة المركز والمواطنين.

من جانبه، عبر "الحاذق" عن شكره وتقديره لأمين جازان، على ثقته وتكليفه رئيسًا لبلدية القفل.

ودعا من الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الله، وموفقًا لخدمة الدين والوطن ومليكه.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
07:24 PM

"الحاذق" يباشر مهامه رئيسًا لبلدية مركز القفل

بموجب قرار أمين منطقة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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باشر المهندس مشاري بن حسن الحاذق، صباح اليوم الأحد، مهام عمله الجديد، رئيسًا لبلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة، بموجب قرار أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان.


واجتمع المهندس "الحاذق" مع رؤساء الأقسام لمعرفة طبيعة سير العمل والتعرف على المعوقات مع وضع الحلول المقترحة لتفادي أي مشكلة قد تتسبب في عرقلة وإنجاز المهام.

بعد ذلك تجول "الحاذق" على الأقسام في مبنى البلدية للتعرف على مهام كل قسم، مؤكدًا بذل الجهد والمثابرة في سبيل خدمة المركز والمواطنين.

من جانبه، عبر "الحاذق" عن شكره وتقديره لأمين جازان، على ثقته وتكليفه رئيسًا لبلدية القفل.

ودعا من الله العون والتوفيق في مهمته الجديدة لخدمة المركز وما يتبع له من قرى، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الله، وموفقًا لخدمة الدين والوطن ومليكه.

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