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"أردوغان" يعترف بمقتل 59 من جنوده في إدلب خلال شهر

زعم أن اجتياحه شمال سوريا يهدف لعودة اللاجئين

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، بمقتل 59 جنديًّا تركيًّا في مدينة إدلب السورية خلال شهر.

وذكر "أردوغان" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسنطبول، أن الجيش التركي رد على مقتل جنوده بقتل 3400 عنصر من عناصر النظام السوري.

واعتبر أن "توجيه النظام السوري قواته نحو إدلب في وقت يخضع فيه ثلث أراضيه للأكراد، يشير إلى غايات ومآرب أخرى"؛ وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.

وزعم أن "هدف تركيا خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن".

أردوغان إدلب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" يعترف بمقتل 59 من جنوده في إدلب خلال شهر
سبق

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، بمقتل 59 جنديًّا تركيًّا في مدينة إدلب السورية خلال شهر.

وذكر "أردوغان" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسنطبول، أن الجيش التركي رد على مقتل جنوده بقتل 3400 عنصر من عناصر النظام السوري.

واعتبر أن "توجيه النظام السوري قواته نحو إدلب في وقت يخضع فيه ثلث أراضيه للأكراد، يشير إلى غايات ومآرب أخرى"؛ وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.

وزعم أن "هدف تركيا خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:50 PM

"أردوغان" يعترف بمقتل 59 من جنوده في إدلب خلال شهر

زعم أن اجتياحه شمال سوريا يهدف لعودة اللاجئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، بمقتل 59 جنديًّا تركيًّا في مدينة إدلب السورية خلال شهر.

وذكر "أردوغان" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إسنطبول، أن الجيش التركي رد على مقتل جنوده بقتل 3400 عنصر من عناصر النظام السوري.

واعتبر أن "توجيه النظام السوري قواته نحو إدلب في وقت يخضع فيه ثلث أراضيه للأكراد، يشير إلى غايات ومآرب أخرى"؛ وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.

وزعم أن "هدف تركيا خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن".

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