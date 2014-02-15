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"الأرصاد": سماء صحوة وطقس مستقر على معظم المناطق وغيوم بجازان وعسير والباحة

تكوُّن الضباب على سواحل شرق المملكة والحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة وطقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة؛ عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة (الطائف)، فيكون الطقس غائماً جزئياً، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، وسواحل شرق المملكة، وكذلك الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء صحوة وطقس مستقر على معظم المناطق وغيوم بجازان وعسير والباحة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة وطقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة؛ عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة (الطائف)، فيكون الطقس غائماً جزئياً، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، وسواحل شرق المملكة، وكذلك الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:11 AM

"الأرصاد": سماء صحوة وطقس مستقر على معظم المناطق وغيوم بجازان وعسير والباحة

تكوُّن الضباب على سواحل شرق المملكة والحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة وطقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة؛ عدا مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة (الطائف)، فيكون الطقس غائماً جزئياً، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، وسواحل شرق المملكة، وكذلك الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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