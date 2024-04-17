"مدني تبوك" يخمد حريقًا نشب في إطارات ناقلة نفط بطريق القليبة

سيطرت عليه قبل انتقاله للحمولة وتم تسليم الحادث للجهات المختصّة

تمكّنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني بتبوك، من إخماد حريق اشتعل في إطارات ناقلة نفط وهي تسير على طريق تبوك - القليبة، ولم يُصَبْ قائدها بأذى ولله الحمد.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزيز الشمري، أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك قد أُبلغ عند الساعة الثانية وخمس دقائق من ظهيرة هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٨/ ١٤٤١هـ، عن حادث حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.

وأضاف: تم تحريك الفرق على الفور، وعند الوصول في تمام الساعة ١٥ : ١٤ وجد الحالة عبارة عن اشتعال النار في إطارات ناقلة وقود محملة بالديزل، وتمت مباشرة الحالة والسيطرة عليها قبل انتقالها للحمولة، والتنسيق مع المؤسسة الناقلة لتفريغ الحمولة في ناقلة أخرى، وتم تسليم الحادث للجهة المختصة.