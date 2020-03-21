"آل الشيخ": حالة "الفيفي" مستقرّة ويتلقّى الرعاية بمنزله بلندن بإشراف السفارة السعودية

أُصيب بـ"كورونا" خلال تأدية مهام عمله مديرًا للمركز الإسلامي ببريطانيا

طمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الجميع على استقرار الحالة الصحية لمدير المركز الإسلامي ببريطانيا الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، بعد خروجه من المستشفى، لافتًا إلى أنه يستكمل حاليًّا العلاج في منزله بلندن، بمتابعة طبية تحت إشراف واهتمام السفارة السعودية في بريطانيا، ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة.



وأضاف آل الشيخ في تصريح أدلى به خلال اتصال هاتفي من "سبق"؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لمدير المركز الإسلامي ببريطانيا المصاب بفيروس كورونا مؤخرًا وهو يمارس مهام عمله في لندن.



وبين آل الشيخ أنه منذ أن بلغه خبر إصابة مدير المركز الإسلامي بالوباء، أجرى اتصالًا هاتفيًّا به، وتابع حالته الصحية أولًا بأول منذ دخوله المستشفى وحتى مغادرته لمواصلة العلاج بمنزله، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا واتصالًا مستمرًّا مع السفارة السعودية في لندن، التي قدمت مشكورة كل الخدمات له على مدار الساعة ووفق أعلى المعايير.



وأزجى آل الشيخ شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين في لندن، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، وكافة العاملين في السفارة؛ على جهودهم الحثيثة ومساعيهم المباركة لتقديم كل الخدمات للمواطنين السعوديين؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - اللذين يوليان صحة المواطن السعودي اهتمامًا بالغًا، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء العاجل، وأن يرفع الوباء عن جميع بلاد المسلمين.