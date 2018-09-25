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مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش

حذّر من أنها تتسبب في إهدار كبير وتمثل خطرًا على السلامة المرورية

أكد المختص في قطاع السيارات أحمد الحربي، أن بيع السيارات التالفة يعتبر من الغش التجاري؛ موضحًا أن السيارة التالفة تكون بعد حادث مروري أو كارثة طبيعية.

وأضاف لـبرنامج "120" على قناة "الإخبارية": السيارة تصنف تالفة بسبب ارتفاع تكلفة إصلاحها على شركة التأمين، أو أصبحت غير قابلة للإصلاح، وهي خطر على السلامة المرورية.

وأردف: شركات التأمين تقوم بجمع هذه السيارات وتبيعها، ولكن بعد أن يتم إصلاحها بطرق سيئة، وهو ما يمثل كارثة وإهدارًا، والكثير من الحوادث المرورية المميتة والإصابات تقع بسبب هذا السلوك.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش
سبق

أكد المختص في قطاع السيارات أحمد الحربي، أن بيع السيارات التالفة يعتبر من الغش التجاري؛ موضحًا أن السيارة التالفة تكون بعد حادث مروري أو كارثة طبيعية.

وأضاف لـبرنامج "120" على قناة "الإخبارية": السيارة تصنف تالفة بسبب ارتفاع تكلفة إصلاحها على شركة التأمين، أو أصبحت غير قابلة للإصلاح، وهي خطر على السلامة المرورية.

وأردف: شركات التأمين تقوم بجمع هذه السيارات وتبيعها، ولكن بعد أن يتم إصلاحها بطرق سيئة، وهو ما يمثل كارثة وإهدارًا، والكثير من الحوادث المرورية المميتة والإصابات تقع بسبب هذا السلوك.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:18 PM

مختص في السيارات: شركات التأمين تعيد بيع السيارات التالفة بالغش

حذّر من أنها تتسبب في إهدار كبير وتمثل خطرًا على السلامة المرورية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
1,465

أكد المختص في قطاع السيارات أحمد الحربي، أن بيع السيارات التالفة يعتبر من الغش التجاري؛ موضحًا أن السيارة التالفة تكون بعد حادث مروري أو كارثة طبيعية.

وأضاف لـبرنامج "120" على قناة "الإخبارية": السيارة تصنف تالفة بسبب ارتفاع تكلفة إصلاحها على شركة التأمين، أو أصبحت غير قابلة للإصلاح، وهي خطر على السلامة المرورية.

وأردف: شركات التأمين تقوم بجمع هذه السيارات وتبيعها، ولكن بعد أن يتم إصلاحها بطرق سيئة، وهو ما يمثل كارثة وإهدارًا، والكثير من الحوادث المرورية المميتة والإصابات تقع بسبب هذا السلوك.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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