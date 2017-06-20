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"الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري

صورة غير واضحة حول بقاء "عموري" و"الحبسي"

اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.

وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.

وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.

وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري
سبق

اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.

وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.

وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.

وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
02:36 PM

"الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري

صورة غير واضحة حول بقاء "عموري" و"الحبسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتربت إدارة الرئيس الهلالي الجديد فهد بن نافل من الوصول إلى حل بينها ولاعب الفريق الكروي الأول (الدولي) سالم الدوسري، حيث بات "الدوسري" قريباً من توقيع عقد يمثل الفريق من خلاله حتى 2021.

وكانت الإدارة قد أعلنت، مساء أمس، عن الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتنيني "سيروتي" في قرار هو الأول في المفاضلة بين المحترفين الأجانب.

وفي شأن آخر، تتردد أنباء عن قرب الاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي، على أن تتعاقد الإدارة مع حارس محلي خلال فترة الصيف الحالية.

وما زالت الرؤية ضبابية حول بقاء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" حول البقاء في صفوف الفريق أو العودة لـ"العين" الإماراتي.

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